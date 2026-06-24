Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Peserta Kopdes Merah Putih dan KNMP Meninggal Dunia saat Ikut Latsarmil

Rabu, 24 Juni 2026 – 15:36 WIB
Peserta Kopdes Merah Putih dan KNMP Meninggal Dunia saat Ikut Latsarmil - JPNN.COM
Sebanyak 181 mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB) mengikuti Latsarmil Komcad di Pusat Pendidikan Kavaleri, Padalarang, Jawa Barat. Foto dok. Chandra Asri

jpnn.com, JAKARTA - Dua peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026 meninggal dunia.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menginformasikan bahwa keduanya meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) di tempat berbeda.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut dua peserta yang meninggal dunia ialah Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq.

Baca Juga:

”Peserta atas nama Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026,” kata dia seperti dikutip Rabu (24/6).

Anisa sempat mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan satuan, lalu dirujuk ke rumah sakit. 

Namun, nyawa Anisa tak selamat. Informasi medis menyatakan yang bersangkutan meninggal dunia akibat heat stroke.

Baca Juga:

Sementara itu, Yonanda meninggal dunia ketika mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja.

Rico menyebutkan Yonanda mengalam penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026 meskipun telah diberikan penanganan medis.

Kemhan mengungkap penyebab dua peserta program Kopdes Merah Putih dan KNMP meninggal dunia saat ikut latsarmil. Apa itu?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kopdes Merah Putih  knmp  Latsarmil  Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia  sppi  Kampung Nelayan Merah Putih 
BERITA KOPDES MERAH PUTIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp