Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Peserta PKPA Diminta Pertahanan Peradi Sebagai Wadah Tunggal Advokat

Selasa, 30 September 2025 – 09:50 WIB
Peserta PKPA Diminta Pertahanan Peradi Sebagai Wadah Tunggal Advokat - JPNN.COM
DPC Peradi Jakbar menggelar PKPA bersama UIA. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Calon advokat diminta untuk terus mempertahankan Peradi sebagai wadah tunggal (single bar) organisasi advokat yang menjalankan 8 kewenangan negara.

"Tetaplah selalu berjuang untuk mempertahankan single bar," kata Suhendra Asido Hutabarat, Ketua DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) dalam siaran persnya, Selasa (30/9).

Asido menegaskan single bar harus dipertahankan karena merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).

Baca Juga:

"Kecuali undang-undangnya sudah berubah menjadi multi bar," ujarnya dalam penutupan PKPA Angkatan VII DPC Peradi Jakbar dan Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) secara hybrid.

Selain karena perintah UU Advokat, lanjut Asido, single bar juga merupakan sistem yang paling tepat sehingga mayoritas advokat di dunia memilihnya.

Asido menegaskan single bar di antaranya demi menjaga dan meningkatkan kualitas, profesionalitas, pengawasan, penegakan kode etik, dan integritas advokat. Ini juga demi pencari keadilan agar mendapatkan advokat yang bermutu.

Baca Juga:

Dia mengingatkan, profesionalitas, kualitas, kejujuran, dan integritas menjadi salah satu modal utama
advokat.

Asido yang baru tiba dari Hong Kong dari bandara dan langsung hadir ke acara penutupan PKPA UAI, mengisahkan perjalanan kariernya sebagai advokat. Dia menyampaikan saat di Hong Kong dirinya menyempatkan bertemu klien yang pernah ditanganinya puluhan tahun silam.

Para peserta PKPA DPC Peradi Jakarta Barat diminta untuk mempertahankan wadah tunggal organisasi advokat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPC Peradi Jakbar  PKPA  wadah tunggal  single bar  Peradi 
BERITA DPC PERADI JAKBAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp