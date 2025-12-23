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Peserta WHV Asal Indonesia Tewas di Australia, Penyebabnya Masih Diselidiki

Jumat, 12 Juni 2026 – 01:49 WIB
Peserta WHV Asal Indonesia Tewas di Australia, Penyebabnya Masih Diselidiki - JPNN.COM
Peserta WHV asal Tangerang Diana Indah Lestari meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Australia. (Foto: GoFundMe)

Komunitas Indonesia di Australia menggalang dana untuk peserta Work and Holiday Visa (WHV) asal Indonesia, yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas.

Diana Indah Lestari (30), asal Tangerang, meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan di Stanhope, Victoria pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne mengonfirmasi dua penumpang lainnya, Hilda Fazlia dan Dennis Ramadhan, selamat namun mengalami luka-luka.

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"Informasi terakhir, Dennis sudah dirilis [keluar dari rumah sakit] dari Goulburn Valley Health … dan untuk Hilda, masih dirawat di The Alfred Hospital," ujar Refah Gagrag Anyar, Konsul Protokol Konsuler KJRI Melbourne.

Refah mengatakan ketiganya adalah peserta WHV.

Komunitas Indonesia menggalang dana untuk keluarga korban, dengan salah satunya di platform GoFundMe, yang hingga hari Kamis siang (11/06) sudah mengumpulkan AU$58.503 (sekitar Rp733 juta).

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Pihak penggalang dana mengatakan donasi sudah secara resmi ditutup, namun masih membuka kesempatan bagi yang ingin menyumbang.

"Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengonfirmasikan bahwa penggalangan dana untuk Almarhumah Diana telah resmi ditutup," bunyi pernyataan di situs tersebut.

Penggalangan dana sedang dilakukan untuk membantu peserta Work and Holiday Visa (WHV) asal Indonesia yang meninggal dunia dan dua lainnya yang luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas di Stanhope, negara bagian Victoria

Sumber ABC Indonesia

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TAGS   WHV  Australia  Pekerja Migran Indonesia  ABC online 
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