Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pesilat yang Hajar Wakapolsek Tertangkap, Pelaku Ternyata

Selasa, 23 September 2025 – 18:52 WIB
Pesilat yang Hajar Wakapolsek Tertangkap, Pelaku Ternyata - JPNN.COM
Tersangka AF (20) dihadirkan dalam gelar ungkap perkara pengeroyokan wakapolsek di Mapolres Tulungagung, Senin (22/9/2025) (Destyan Sujarwoko)

jpnn.com - Seorang pesilat berinisial AF (20) di Tulungagung ditangkap gegara menghajar Wakapolsek Pakel.

Pelaku penganiayaan itu ditangkap oleh personel Satreskrim Polres Tulungagung.

Oknum pesilat asal Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman itu sebelumnya terlibat pengeroyokan Wakapolsek Pakel yang bertugas mengawal konvoi perguruan silat di Tulungagung.

Baca Juga:

Kasatreskrim Polres Tulungagung AKP Ryo Pradana menyebut saat kejadian korban sedang mengamankan kegiatan ujian kenaikan tingkat perguruan silat yang diikuti konvoi puluhan pesilat.

Saat rombongan melintas, terjadi kesalahpahaman dengan seorang pengendara dari arah berlawanan hingga memicu pertikaian.

"Korban berupaya melerai, namun justru diserang pelaku bersama sekitar sepuluh orang lain," kata Ryo, Senin (22/9/2025).

Baca Juga:

Akibat pemukulan itu, Wakapolsek Pakel mengalami luka di wajah dan tubuh.

Adapun pelaku AF ternyata residivis kasus penganiayaan.

Seorang pesilat yang hajar Wakapolsek Pakel, Tulungagung sudah tertangkap. Pelaku ternyata seorang residivis penganiayaan yang bebas pada 2024.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pesilat  pengeroyokan  penganiayaan  wakapolsek  Tulungagung  polres tulungagung  Ditangkap 
BERITA PESILAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp