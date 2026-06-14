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Pesona NICE PIK2 Menurut Rayi RAN, Java Jazz 2026 Jadi Festival Musik Berasa Liburan

Minggu, 14 Juni 2026 – 14:35 WIB
Pesona NICE PIK2 Menurut Rayi RAN, Java Jazz 2026 Jadi Festival Musik Berasa Liburan - JPNN.COM
Vokalis RAN Rayi Putra di venue Java Jazz Festival 2026, NICE PIK2. Foto: supplied for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Java Jazz Festival 2026 yang berlangsung pada 29-31 Mei lalu memberi warna baru bagi kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Selama tiga hari, Nusantara International Convention Exhibition) di PIK2 sebagai venue festival jaz terbesar di Asia Tenggara itu berubah menjadi ruang besar yang mempertemukan musik, kuliner, gaya hidup, dan energi kegembiraan pesta.

Festival itu tidak hanya ramai oleh penonton yang mengejar special show, tetapi banyak di antara mereka yang datang untuk menikmati suasana. Mereka berpindah dari satu panggung ke panggung lain, menikmati makanan, berfoto, lalu kembali menyaksikan penampilan musisi berikutnya.

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Vibes seperti itu membuat Java Jazz 2026 terasa dekat dengan konsep leisure. Penonton tidak datang hanya untuk duduk menunggu satu konser, tetapi juga menikmati hari, mengatur ritme sendiri, lalu membangun pengalaman festival sesuai selera masing-masing.

Deretan musisi internasional, seperti Jon Batiste, Ella Mai, wave to earth, dan Daniel Caesar membuat Java Jazz Festival 2026 punya daya tarik besar. Setiap nama membawa basis penggemar berbeda, sehingga NICE PIK 2 menjadi titik temu banyak generasi dan banyak warna musik.

Di tengah kemeriahan itu, RAN menjadi salah satu musisi lokal yang ikut memberi energi akrab. Penampilan mereka terasa hangat karena lagu-lagu grup musik yang namanya diambil dari tiga inisial personelnya itu sudah lama melekat di telinga pendengar Indonesia.

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Vokalis RAN Rayi Putra mengaku senang bisa tampil untuk pertama kalinya bersama dua koleganya di NICE PIK2. Ia memberi kesan positif terhadap venue tersebut.

“Ini pertama kalinya RAN manggung di NICE PIK2 dan keren banget venue-nya,” ujar Rayi.

Java Jazz Festival 2026 yang berlangsung pada 29-31 Mei lalu memberi warna baru bagi kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

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TAGS   PIK2  Nice PIK2  Rayi  Java Jazz 2026  Java Jazz  hiburan 
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