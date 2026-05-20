Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pesta Babi Viral, PSN Lumbung Pangan di Papua Tidak Boleh Dihentikan

Rabu, 20 Mei 2026 – 18:48 WIB
Pesta Babi Viral, PSN Lumbung Pangan di Papua Tidak Boleh Dihentikan - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto didampingi Mentan Amran saat kunjungan ke Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu 3 November 2024. ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan lumbung pangan atau food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan sangat penting dan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menekankan pembangunan food estate di Wanam sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sangat penting di masa depan.

“Tentu harus tetap dilanjutkan. Jangan justru terhenti ketika ada upaya dari kalangan tertentu yang mencoba menggagalkan program ini,” kata Bawono, Rabu (20/5).

Baca Juga:

Bawono menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menghambat pembangunan sektor ketahanan pangan dengan program satu juta hektare cetak sawah di Wanam.

“Termasuk dengan pembuatan film Pesta Babi," jelas Bawono.

Lebih lanjut dia juga menegaskan, proyek lumbung pangan di Wanam bakal dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.

Baca Juga:

“Mungkin di masa jangka pendek atau jangka menengah ini belum bisa terlihat secara jelas buah dari program ketahanan pangan ini, tapi di masa jangka panjang, di masa depan tentu akan memiliki nilai strategis program tersebut. Karena itu harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah," ujar Bawono.

Progres Signifikan

Pembangunan lumbung pangan atau food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan sangat penting dan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   lumbung pangan  PSN Wanam  proyek strategis nasional  Papua  Food Estate 
BERITA LUMBUNG PANGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp