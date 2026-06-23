Pesta Bola Dunia: MyPertamina Siapkan Promo Menarik & Merchandise Edisi Khusus

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan program MyPertamina Pesta Bola untuk menyemarakkan euforia pesta sepak bola dunia sekaligus memberikan pengalaman transaksi yang lebih menarik bagi pelanggan setia Pertamina.

Program ini berlangsung mulai 22 Juni hingga 19 Juli 2026 melalui aplikasi MyPertamina.

Vice President Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus upaya perusahaan untuk meningkatkan engagement melalui ekosistem digital MyPertamina.

Melalui program ini, pelanggan bisa mengumpulkan poin MyPertamina dari setiap transaksi produk Pertamina dan menukarkannya dengan spesial merchandise edisi terbatas, mengikuti gamifikasi berhadiah poin, hingga memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan nonton bareng bersama komunitas pecinta sepak bola.

"Pesta sepak bola selalu menghadirkan antusiasme dan kebersamaan. Melalui MyPertamina Pesta Bola, kami ingin pelanggan ikut merasakan euforianya dengan berbagai promo, aktivitas, dan merchandise eksklusif yang dapat dinikmati melalui aplikasi MyPertamina," ujar Kitty.

MyPertamina menghadirkan spesial merchandise bertema Pesta Bola yang bisa didapatkan dengan menukarkan sejumlah poin melalui aplikasi MyPertamina, mulai dari shoe bag, duffel bag, hingga jersey menarik.

Merchandise tersedia dalam jumlah terbatas dan dapat ditukarkan selama persediaan masih ada.

Poin MyPertamina dapat diperoleh melalui transaksi berbagai produk Pertamina seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite, Bright Gas, Pertamina Fastron, Pertamina Enduro, serta pembelanjaan di Bright Store dan Bright Cafe menggunakan aplikasi MyPertamina.