Pesta Budaya Rakyat Paramount Gading Serpong Jadi Momentum Rayakan Indahnya Keberagaman

Minggu, 05 April 2026 – 11:19 WIB

jpnn.com, SERPONG - Paramount Gading Serpong membantu upaya melestarikan budaya lokal melalui acara bertajuk Pesta Budaya Rakyat Paramount Gading Serpong.

Perhelatan ini berlangsung selama dua hari, Sabtu dan Minggu, 4-5 April 2026, berlokasi di Boulevard Altadena, Paramount Gading Serpong.

Acara yang dibuka mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB ini menjadi wadah bagi warga dan masyarakat sekitar untuk merayakan kekayaan budaya Indonesia melalui perpaduan musik, tari, dan kuliner Nusantara.

Direktur Paramount Land Chrissandy Dave mengungkapkan Pesta Budaya Rakyat ini bukan sekadar hiburan semata.

"Ini merupakan ruang sosialisasi lintas generasi, budaya, dan latar belakang untuk saling mengenal dan merayakan indahnya keberagaman budaya Indonesia di Paramount Gading Serpong," ujar Chrissandy, Minggu (5/4).

Dia menambahkan kegiatan ini merupakan upaya berkelanjutan untuk menghidupkan ekosistem kota serta mempererat hubungan antarwarga.

Bekerja sama dengan paguyuban RW setempat, acara ini menampilkan beragam pertunjukan seni tradisional yang dipadukan dengan atraksi budaya Tionghoa.

"Kombinasi ini mempertegas identitas Paramount Gading Serpong sebagai kawasan pecinan modern yang dinamis," ucapnya.