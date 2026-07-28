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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pesta Gol Timnas Indonesia Belum Memuaskan Marc Klok, Ada Satu Hal yang Mengganjal

Selasa, 28 Juli 2026 – 08:12 WIB
Pesta Gol Timnas Indonesia Belum Memuaskan Marc Klok, Ada Satu Hal yang Mengganjal - JPNN.COM
Pemain Timnas Indonesia Marc Klok. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Kemenangan telak 5-1 Timnas Indonesia atas Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026 ternyata belum sepenuhnya memuaskan Marc Klok.

Bagi gelandang senior tersebut, dominasi Indonesia sepanjang pertandingan belum sepenuhnya tercermin dari jumlah gol yang tercipta.

Banyak peluang yang terbuang membuat kemenangan itu terasa belum maksimal.

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"Kalau melihat pertandingan tadi, seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Mungkin hasilnya bisa tujuh atau delapan gol," ucap pemain berusia 33 tahun itu.

Klok menegaskan hasil positif itu tetap layak disyukuri karena menjadi bekal penting menghadapi persaingan di Grup A.

Meski demikian, gelandang Persib Bandung itu tidak ingin kemenangan tersebut membuat Timnas Indonesia kehilangan semangat untuk terus berkembang.

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Lebih lanjut, Klok melihat kualitas tim yang sekarang jauh lebih menyatu. Perpaduan pemain senior dan wajah-wajah baru mulai memperlihatkan keseimbangan yang positif.

Selain itu, kehadiran John Herdman di kursi pelatih disebut memberi pengaruh besar terhadap perkembangan tim.

Kemenangan telak 5-1 Timnas Indonesia atas Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026 ternyata belum sepenuhnya memuaskan Marc Klok.

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TAGS   Timnas Indonesia  Marc Klok  Piala AFF 2026  Piala AFF  Jadwal Timnas Indonesia 
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