Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pesta Nikah Berujung Maut di Purwakarta, Tuan Rumah Tewas Dianiaya Preman

Senin, 06 April 2026 – 20:44 WIB
Ilustrasi penganiayaan. FOTO: Rara/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Dua orang pria berinisial YI, 36, dan K, 35, ditangkap Polres Purwakarta setelah melakukan penganiayaan terhadap seorang warga yang sedang hajatan.

Insiden penganiayaan ini terjadi di kediaman korban, Dadang, 57, di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu (4/4/2026).

Kapolres Purwakarta AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya mengatakan, kedua tersangka di amankan di tempat yang berbeda.

Baca Juga:

"Keduanya diamankan di tempat dan waktu yang berbeda," kata Anom dalam konferensi pers, Senin (6/4).

Anom menjelaskan, dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, terungkap penyebab penganiayaan ini dipicu rasa sakit hati YI karena permintaannya tidak dipenuhi.

"Pelaku ini meminta uang 500 ribu (ke keluarga korban)," ujarnya.

Baca Juga:

Namun, korban menolak, lalu menasihati pelaku. Tidak terima ditegur, pelaku menyerang korban menggunakan potongan bambu. 

"Pelaku datang ke lokasi kejadian dalam kondisi mabuk," ujarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembunuhan  penganiayaan  Purwakarta  kasus penganiayaan 
BERITA PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp