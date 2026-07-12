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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pesta Rakyat Kana Jadi Ajang Kolaborasi Koperasi dan UMKM

Minggu, 12 Juli 2026 – 21:56 WIB
Pesta Rakyat Kana Jadi Ajang Kolaborasi Koperasi dan UMKM - JPNN.COM
Pesta Rakyat Kana di Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Foto: Koperasi Kana

jpnn.com, SIDOARJO - Koperasi Kana memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79, dengan menggelar Pesta Rakyat Kana di Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, pada 10–12 Juli 2026.

Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkuat kolaborasi antara koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pelaku UMKM, dan masyarakat.

Sebanyak 15 KDKMP binaan Koperasi Kana bersama 35 pelaku UMKM ambil bagian dalam kegiatan tersebut dengan memasarkan beragam produk unggulan.

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Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pasar sekaligus memperkuat jejaring bisnis para pelaku usaha.

Melalui pelibatan KDKMP, Koperasi Kana juga berupaya memperkuat ekosistem koperasi di tingkat desa serta mendorong tumbuhnya ekonomi berbasis komunitas yang lebih berkelanjutan.

Mengusung tema "Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya", Pesta Rakyat Kana menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pasar malam, pasar murah, hingga senam bersama yang terbuka bagi masyarakat.

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Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pasar murah yang menyediakan 500 paket sembako. Program tersebut didukung PT Pangan Jayabaya, anak perusahaan Koperasi Kana, sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Antusiasme masyarakat terlihat selama tiga hari penyelenggaraan. Ribuan pengunjung memadati lokasi kegiatan untuk berbelanja produk UMKM sekaligus mengikuti berbagai agenda yang diselenggarakan.

Koperasi Kana melibatkan KDKMP dan UMKM untuk memperkuat ekonomi lokal melalui Pesta Rakyat Kana.

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TAGS   koperasi Kana  UMKM  Harkopnas  pesta rakyat 
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