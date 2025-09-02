Pestapora 2025 Tetap Digelar Akhir Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Pestapora 2025 dijadwalkan tetap digelar akhir pekan ini di Gambir Expo dan Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan oleh Festival Director Pestapora, Kiki Aulia Ucup untuk menjawab pertanyaan pencinta musik terkait keberlangsungan Pestapora 2025 di tengah kondisi saat ini.

"Sampai sekarang Pestapora masih tetap akan terlaksana sesuai dengan jadwal yang ada," ungkap Kiki Aulia Ucup saat dihubungi JPNN.com, Senin (1/9) malam.

Selain itu, pengumuman juga disampaikan melalui video resmi yang diunggah lewat akun Boss Creator dan Pestapora.

Menurutnya, Pestapora 2025 tetap akan digelar pada 5, 6, 7 September 2025 di Gambir Expo dan Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pihak penyelenggara bakal memberikan informasi lebih lanjut pada Selasa, 2 September 2025.

"Pestapora masih dijadwalkan berlangsung di tanggal 5, 6, 7 September 2025, sambil kami mengamati kondisi yang berkembang di tengah masyarakat. Selambat-lambatnya, 2 September 2025, kami akan menyampaikan informasi terbaru bentuk penyelenggaraan Pestapora di akhir minggu ini," jelas pemain bas FARRT! itu.

Kiki Aulia Ucup memastikan bahwa Pestapora 2025 telah mempersiapkan berbagai langkah pencegahan atau mitigasi.