JPNN.com - Entertainment - Musik

Pestapora 2025 Tetap Digelar, Dimulai dari Pagi Hari

Rabu, 03 September 2025 – 01:21 WIB
Kemeriahan festival musik, Pestapora 2024 di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 20, 21, dan 22 September 2024. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak penyelenggara akhirnya mengumumkan kabar terbaru terkait pelaksanaan Pestapora 2025.

Festival Director Pestapora, Kiki Aulia Ucup mengatakan bahwa Pestapora 2025 tetap akan digelar di Gambir Expo dan Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 5, 6, 7 September 2025.

Akan tetapi, terdapat penyesuaian waktu penyelenggaraan, sehubungan dengan kondisi saat ini.

Menurutnya, rangkaian Pestapora 2025 akan dilaksanakan mulai dari pagi hari.

"Kali ini, kami akan melaksanakan Pestapora dimulai pukul 8.00 pagi sampai 20.00 malam," ungkap Kiki Aulia Ucup melalui akun resmi Pestapora di Instagram, Selasa (2/9) malam.

Pendiri Boss Creator itu menjelaskan, keputusan tersebut diambil untuk memberi rasa aman kepada penonton Pestapora 2025.

"Harapannya ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk kalian tetap bisa hadir di Pestapora," tambah Kiki Aulia Ucup.

TAGS   Pestapora 2025  Pestapora  Festival Pestapora 2025  Pestapora 2025 tiket  Boss Creator 
