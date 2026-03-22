Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Pestapora 2026 Akhirnya Umumkan Daftar Penampil

Minggu, 22 Maret 2026 – 07:07 WIB
Suasana festival musik Pestapora 2025 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 5 September 2025. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Pestapora 2026 akan kembali digelar pada 25, 26, hingga 27 September 2026 mendatang.

Menjelang penyelenggaraan, Boss Creator selaku promotor akhirnya mengumumkan daftar pengisi acara fase pertama.

Beberapa konsep spesial yang siap disajikan Pestapora 2026 yakni Jirayut, Keroncong Agak Laen, Robokop (Rombongan Bodonk Koplo), Tipe-X Orcheska, serta Kevin Cotok (Lagu Pop Jadi Minang).

Baca Juga:

Pestapora 2026 juga menyiapkan konsep kolaboratif baru seperti SUNDAY SCHOOL ERA, melibatkan Anjelina Dominaus, Elsa Japasal, Putri Siahaan, Regina Poetiray, Elnanda Utomo, dan lainnya.

Dari sisi legenda dan ikon musik, Pestapora 2026 menggaet musisi lintas generasi seperti Inul Daratista, God Bless, Trio Ambisi, serta grup populer yakni Project Pop, hingga The Panasdalam Bank.

Nama-nama grup musik Burgerkill, Koil, The SIGIT, J-Rocks, For Revenge, Stand Here Alone, Morfem, Rumahsakit, Barasuara, NDX AKA, Souljah, Coconuttreez juga siap menghebohkan Pestapora 2026.

Baca Juga:

Selain itu, Pestapora 2026 turut menghadirkan Raisa, Tulus, Mahalini, Rizky Febian, Pamungkas, Andmesh, Bernadya, Nadhif Basalamah, Dere, Oslo Ibrahim, Armada, Young Lex, dan Bravy.

Maliq & D’Essentials, Mondo Gascaro, Float, Dialog Dini Hari, Romantic Echoes, Perunggu, Lomba Sihir, Grrrl Gang, Jason Ranti, Murphy Radio, Punxgoaran, Lair, DNA, Gledeg, Agrikulture, Naykilla, NPD, Zat Kimia, Denny Frust, Sukses Lancar Rejeki, Matter Mos, MCPR, dan Milledenials pun menjadi penampil Pestapora 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pestapora 2026  Pestapora  Tiket Pestapora  Boss Creator 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp