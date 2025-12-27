Pestapora 2026 Umumkan Jadwal Penyelenggaraan

Sabtu, 27 Desember 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Pestapora 2026 akhirnya mengumumkan jadwal penyelenggaraan.

Pestapora yang memasuki tahun ke-5 akan diadakan pada 25, 26, 27 September 2026 mendatang.

"Sampai berjumpa nanti, Pestapora 2026," tulis akun resmi Pestapora, Jumat (26/12).

Akan tetapi, Boss Creator selaku promotor belum mengungkap lokasi penyelanggaraan Pestapora 2026.

Promotor hanya mengumumkan bahwa tiket Pestapora 2026 bakal dijual mulai 1 Januari 2026.

"Early Bird Pestapora 2026, 1 Januari 2026, 450K belum pajak," lanjutnya.

Pestapora 2026 sejauh ini juga belum memberi bocoran terkait para penampil. Adapun deretan musisi yang menjadi bintang tamu biasanya diumumkan secara bertahap.

Sebelumnya, Pestapora 2025 digelar di Gambir Expo & Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 5, 6, 7 September 2025.