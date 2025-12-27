Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Pestapora 2026 Umumkan Jadwal Penyelenggaraan

Sabtu, 27 Desember 2025 – 07:17 WIB
Pestapora 2026 Umumkan Jadwal Penyelenggaraan - JPNN.COM
Suasana saat Pestapora 2025 di Gambir Expo & Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Minggu (7/9). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Pestapora 2026 akhirnya mengumumkan jadwal penyelenggaraan.

Pestapora yang memasuki tahun ke-5 akan diadakan pada 25, 26, 27 September 2026 mendatang.

"Sampai berjumpa nanti, Pestapora 2026," tulis akun resmi Pestapora, Jumat (26/12).

Baca Juga:

Akan tetapi, Boss Creator selaku promotor belum mengungkap lokasi penyelanggaraan Pestapora 2026.

Promotor hanya mengumumkan bahwa tiket Pestapora 2026 bakal dijual mulai 1 Januari 2026.

"Early Bird Pestapora 2026, 1 Januari 2026, 450K belum pajak," lanjutnya.

Baca Juga:

Pestapora 2026 sejauh ini juga belum memberi bocoran terkait para penampil. Adapun deretan musisi yang menjadi bintang tamu biasanya diumumkan secara bertahap.

Sebelumnya, Pestapora 2025 digelar di Gambir Expo & Hall D2 JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 5, 6, 7 September 2025.

Festival musik, Pestapora 2026 akhirnya mengumumkan jadwal penyelenggaraan. Pestapora yang memasuki tahun ke-5 akan diadakan pada...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pestapora 2026  Pestapora  Jadwal Pestapora  Boss Creator  Tiket Pestapora 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp