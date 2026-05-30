jpnn.com - Akhirnya terjawab. Penyebab utama black out listrik di Sumatra tengah, utara, dan Aceh Jumat lalu adalah ini: putusnya sambungan kabel di transmisi 275 kv antara Aur Duri dan Garuda Sakti. Bukan akibat sabotase oleh antek asing.

Aur Duri adalah gardu induk PLN yang lokasinya di antara kota Sungai Penuh dan danau Kerinci. Itu wilayah Jambi tapi sudah dekat perbatasan Sumbar. Garuda Sakti adalah gardu induk di Sumatra sisi timur, di Teluk Lembu dekat Pekanbaru, Riau.

Ketika saya di Nanning, Tiongkok selatan ini, saya mendapat kiriman video konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri soal penyebab black out itu. Saya putar dua kali. Jelas, penyebabnya kabel transmisi yang putus.

Putus sendiri akibat angin kencang, badai, dan hujan lebat. Itu, katanya, sesuai dengan data di BMKG.

Sebenarnya umur transmisi di situ belum tua. Tapi transmisi listrik tegangan tinggi memang sangat panas. Bisa memuai. Transmisi di mana pun pasti terkena hantaman angin ribuan bahkan jutaan kali. Seperti digoyang-goyang terus. Karena itu sambungan kabelnya harus kuat tapi aman.

Cara menyambung kabelnya tidak sama dengan menyambung kabel kecil. Ukuran kabel transmisi 275 kv sebesar lengan gadis Padang. Tidak mudah ditekuk. Maka cara menyambungnya spesial: dua ujung kabel itu dimasukkan ke dalam selongsong besi dari dua arah.

Ketika dua ujungnya sudah tersambung di dalam selongsong, selongsong baja tersebut di-press. Sangat kuat. Begitulah praktik di seluruh dunia.