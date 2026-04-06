Liga Indonesia

Petaka Jordi Amat, Persija Jakarta Kalah di Markas Bhayangkara FC

Senin, 06 April 2026 – 02:04 WIB
Jordi Amat saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta harus pulang dengan nestapa saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada lanjutan BRI Super League 2025/26.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menyerah dengan skor 2-3 di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Minggu (5/4/2026).

Pelatih Persija Mauricio Souza menyoroti penampilan anak asuhnya yang dinilai belum maksimal saat menghadapi tim berjuluk The Guardians tersebut.

Persija sejatinya sempat unggul lebih dahulu melalui gol cepat Rayhan Hannan pada menit pertama serta tambahan dari Fabio Calonego (62').

Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan setelah Bhayangkara membalas lewat dua gol Moussa Sidibe (28', 90+4') dan satu gol Dendy Sulistyawan (86').

Mauricio menilai kartu merah yang diterima Jordi Amat pada menit ke-49 membuat skema permainan timnya berubah.

Seusai mencetak gol, pelatih asal Rio de Janeiro itu sejatinya ingin bermain lebih bertahan sambil menunggu peluang serangan balik.

"Kartu merah Jordi Amat sangat tidak wajar. Kami sangat kesulitan saat kekurangan pemain."

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyayangkan kartu merah yang diterima Jordi Amat di laga melawan Bhayangkara FC, Minggu (5/4)

