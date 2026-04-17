Petani di OKU Diserang Beruang, Polisi Evakuasi Korban ke Rumah Sakit

jpnn.com - Seorang petani karet berinisial R (55) dilarikan ke rumah sakit setelah diserang seekor beruang di kawasan hutan Air Pohal, Desa Rantau Kumpai, Kecamatan Sosok Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Rabu (15/4/2026) sekitar pukul 11.10 WIB.

Kapolres OKU AKBP Endro Ari Wibowo mengungkapkan bahwa insiden tersebut terjadi saat korban menyadap karet seekor beruang langsung menggigit.

"Akibat serangan itu, korban mengalami luka gigitan pada betis kanan dan luka cakaran di tangan kiri," ungkap Endro, Jumat (17/4/2026).

Korban kemudian dibawa ke RSUD Ibnu Sutowo Baturaja untuk mendapatkan perawatan dari tim medis.

"Langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat," ujar Endro.

Tidak hanya fokus pada penegakan hukum, Polda Sumsel juga hadir dalam situasi darurat guna memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal kepada warga.

Sebagai langkah lanjutan, Polres OKU telah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk menangani keberadaan satwa liar di wilayah tersebut.

"Kami telah mengintruksikan personel Bhabinkamtibmas turut dikerahkan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas di kawasan hutan," kata Endro.