Petani Riau Duel Melawan Tiga Harimau di Hutan

Rabu, 22 Oktober 2025 – 13:17 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang petani damar di Riau bernama Butet alias Bantet (58) mengalami peristiwa mengerikan setelah diserang tiga ekor harimau sumatera saat bekerja di dalam hutan.

Kejadian itu terjadi di Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Senin (20/10/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.

Korban yang sehari-hari mencari damar di hutan itu awalnya mendengar auman harimau di sekitar wilayah Sungai Balam. Meski sempat merasa waswas, ia tetap melanjutkan pekerjaannya.

Baca Juga: Kemenkum Resmikan Ribuan Posbankum di Riau

Tak lama kemudian, tiga ekor harimau sumatera muncul dan langsung menyerangnya.

“Korban diserang saat sedang bekerja mencari damar. Harimau pertama menerkam kaki kirinya, sementara yang lain menggigit lutut kanan,” kata Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar, Rabu (22/10).

Dalam kondisi panik dan terluka, Butet berusaha melawan.

Baca Juga: Harimau Sumatera Jantan Dievakuasi dari Habitatnya di Pelalawan

Pria itu menendang tubuh salah satu harimau dan memukul yang lainnya dengan tangan kosong.

Setelah perlawanan sengit, ketiga harimau akhirnya mundur dan meninggalkan lokasi.