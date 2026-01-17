Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Petani Korban Banjir Sumatra Bakal Dapat Gaji dari Pemerintah

Sabtu, 17 Januari 2026 – 13:06 WIB
Ilustrasi petani. Foto: Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan negara akan menggaji petani melalui skema padat karya untuk memulihkan sawah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Amran menjelaskan, skema gaji yang diberikan kepada petani terdampak bencana untuk menjaga produksi pangan nasional.

"Melalui skema ini, petani tidak hanya memulihkan lahan pertanian, tetapi juga memperoleh pendapatan selama proses pemulihan berlangsung," kata Amran dikutip Sabtu (17/1).

Amran menegaskan sawah-sawah yang rusak di ketiga wilayah tersebut akan diperbaiki kembali dengan melibatkan langsung pemilik lahan.

Sawah yang rusak diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tetapi biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat.

"Jadi saudara para petani punya pendapatan, sementara benih dibantu gratis, pengolahan tanah, perbaikan irigasi semuanya dibantu pusat. Ini perintah langsung Bapak Presiden,” tegasnya.

Menurut dia, konsep padat karya memastikan seluruh pemilik sawah terlibat aktif dalam proses rehabilitasi.

Mereka bekerja di lahannya sendiri dan mendapatkan penghasilan harian yang cukup untuk kebutuhan keluarga.

TAGS   Kementan  Amran Sulaiman  petani  Aceh Tamiang  banjir sumatra  Banjir Bandang  Korban Banjir 
