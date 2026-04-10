Petani Sawit Apresiasi Kesuksesan BPDP Cetak Puluhan Ribu SDM Berkualitas

Jumat, 10 April 2026 – 18:37 WIB
ilustrasi. Foto: Tim BPDP

jpnn.com - Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung menegaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan.

Hal tersebut dinilai krusial guna menjaga daya saing kelapa sawit di pasar global.

Gulat menyatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor kelapa sawit nasional.

Institusi ini dianggap konsisten dalam menjalankan mandatnya sebagai penyokong utama bagi para pelaku usaha dan petani.

Menurutnya, berbagai program BPDP, baik dalam bentuk beasiswa kelapa sawit maupun pelatihan bagi petani telah memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan industri.

"Saya melihat salah satu kata kunci keberhasilan sawit Indonesia sampai dengan saat ini adalah dukungan BPDP terkhusus di sektor SDM," ujar Gulat, dikutip dari keterangan pers Jumat (10/4).

Gulat menjelaskan program-program BPDP yang berfokus pada pengembangan SDM saat ini sudah semakin terarah dan tepat sasaran.

Implementasi program tersebut diwujudkan melalui berbagai jalur, mulai dari pelatihan teknis, pendidikan formal, hingga dukungan terhadap penelitian dan pemberian beasiswa.

