Petani Tembakau Bondowoso Ungkap Kekhawatiran Terkait Rancangan Aturan Penyeragaman Kemasan

jpnn.com - Petani tembakau di Bondowoso, Jawa Timur mengaku khawatir terkait dorongan aturan penyeragaman kemasan akan mempengaruhi hasil serapan pabrikan atas produktivitas petani.

Hal itu tidak lantaran ketatnya rancangan aturan yang mengelilingi industri hasil tembakau (IHT).

Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Bondowoso M Yasid mengatakan selama ini tembakau merupakan pilar ekonomi terpenting dan komoditas unggulan di daerahnya.

Alih-alih rancangan aturan penyeragaman kemasan yang berdampak mematikan sumber penghidupan petani, yang dibutuhkan oleh petani tembakau adalah perlindungan dan penguatan kapasitas petani.

“Keberlangsungan hajat hidup petani kita terancam oleh wacana kebijakan penyeragaman kemasan melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK),” ucap Yasid dalam keterangannya, Kamis (9/7).

“Jangan sampai rancangan aturan yang dipaksakan justru membunuh mata pencaharian petani secara perlahan dan mematikan industri tembakau rakyat,” lanjutnya.

Dia menuturkan bahwa tembakau adalah tumpuan hidup lebih dari 5.000 petani di Bondowoso.

Menurut Yasid, petani tembakau di Bondowoso sepakat dan tegas menolak seluruh rancangan serta perumusan aturan yang menekan komoditas andalan mereka.