Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Petasan Maut di Kauman Ponorogo Tewaskan Satu Orang, Korban Lainnya Terluka Parah

Minggu, 01 Maret 2026 – 23:52 WIB
Petasan Maut di Kauman Ponorogo Tewaskan Satu Orang, Korban Lainnya Terluka Parah - JPNN.COM
Anggota Satreskrim Polres Ponorogo melakukan olah TKP di lokasi ledakan petasan di Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Ponorogo, yang menewaskan satu remaja dan melukai satu lainnya. ANTARA/HO-Prastyo

jpnn.com, PONOROGO - Polisi tengah mendalami kasus ledakan petasan rakitan yang menewaskan seorang remaja di Dukuh Cuwet, Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Minggu (1/3) petang.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 17.00 WIB ini juga menyebabkan satu orang lainnya luka parah.

Korban meninggal dunia diketahui berinisial R, 16, warga setempat. Sementara itu, korban lainnya berinisial T, warga Kecamatan Sukorejo, kini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Bantarangin akibat luka serius yang dideritanya.

Baca Juga:

Petugas Satreskrim Polres Ponorogo yang mendapat laporan peristiwa itu langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk memastikan penyebab pasti ledakan.

Sejumlah barang bukti turut diamankan guna kepentingan penyelidikan.

Saksi mata, Siswanto, mengatakan ledakan terdengar sangat keras hingga mengagetkan warga sekitar. Saat kejadian, ia berada tidak jauh dari lokasi.

Baca Juga:

"Saya mendengar suara ledakan sangat keras, lalu langsung menuju lokasi," ujarnya.

Saat tiba, ia melihat kondisi rumah rusak parah dan dua korban tergeletak di bagian depan rumah.

Polisi tengah mendalami kasus ledakan petasan rakitan yang menewaskan seorang remaja di Dukuh Cuwet, Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Ponorogo, Minggu (1/3).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kasus ledakan petasan  Ponorogo  petasan tewaskan remaja  Jawa Timur  ledakan petasan rakitan 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp