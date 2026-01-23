Close Banner Apps JPNN.com
Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi Bertekad Terus Maju Sampai Menang Grand Slam

Jumat, 23 Januari 2026 – 23:13 WIB
Aldila Sutjiadi mengatakan masih akan fokus ke karier tenisnya untuk saat ini. (ABC News: Hellena Souisa)

Petenis Indonesia Aldila Sutjiadi tampil dalam turnamen Australian Open hari ini (23/01) bersama pasangannya Giuliana Ormos.

Langkah mereka terhenti setelah dikalahkan oleh pasangan Nicole Melichar-Martinez dari Amerika Serikat dan Cristina Buc?a dari Spanyol dalam babak kedua ganda putri.

Sebelumnya, Aldila dan Giuliana memenangkan babak pertama ganda putri pada Rabu, 21 Januari 2026.

ABC Indonesia memiliki kesempatan untuk ngobrol dengan Aldila sehari sebelum pertandingan.

Pastinya senang ya bisa menang babak pertama di Australian Open tahun ini, karena kan memang tahun lalu sempat skip ya, karena sakit, jadi saya enggak bisa main di Australian Open.

Jadi sangat senang dan sangat grateful sekali bisa bermain dengan baik kemarin.

Pastinya Melbourne itu salah satu kota favorit saya, untuk travelling, dan juga untuk bertanding.

Jadi Australian Open ini memang salah satu turnamen Grand Slam favorit saya.

Sumber ABC Indonesia

