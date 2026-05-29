Petenis Nomor 1 Dunia Tumbang di 64 Besar Roland Garros 2026

jpnn.com - PARIS - Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner (Italia) tumbang di 64 Besar atau babak kedua Roland Garros 2026, Kamis (28/5) malam WIB.

Sinner kalah dari petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Ya, Sinner sempat unggul dua gim.

"Saya kesulitan, merasa sangat pusing," kata Sinner dikutip dari ATP.

Baca Juga: Final Roland Garros 2025 Sinner Vs Alcaraz Berakhir Setelah 5 Jam 29 Menit

Rekor kemenangan beruntun terbaik dalam kariernya, 30 pertandingan, berakhir di Paris.

"Energi saya sangat rendah. Saya mencoba untuk menyelesaikan pertandingan dengan servis, tetapi tidak memiliki banyak energi," katanya.

Petenis Italia itu hanya tinggal satu gim lagi menuju kemenangan pada kedudukan 5-1 di set ketiga, tetapi tidak mampu melewatinya karena petenis Argentina peringkat 56 dunia, Cerundolo, mengamankan kemenangan dramatis.

Baca Juga: Jannik Sinner Pukul Carlos Alcaraz di Final ATP Finals 2025

"Di set keempat, saya sedikit lengah dan mencoba untuk memiliki lebih banyak energi di set kelima. Gim pertama sangat penting. Saya tidak bisa mempertahankan servis. Kemudian permainan saya sedikit menurun," ujar Sinner.

Terlepas dari kesulitan fisiknya sendiri, Sinner ingin menyoroti permainan Cerundolo, yang tampil sangat solid di paruh kedua pertandingan di Lapangan Philippe-Chatrier.