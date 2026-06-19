Peter Parker Hadapi Ancaman Baru di Trailer Spider-Man: Brand New Day

jpnn.com, JAKARTA - Sony Pictures merilis trailer terbaru film "Spider-Man: Brand New Day" yang memperlihatkan kembalinya Bruce Banner alias Hulk, diperankan Mark Ruffalo, dalam petualangan terbaru Spider-Man di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Trailer tersebut menampilkan Peter Parker yang diperankan Tom Holland tengah menghadapi pergolakan batin setelah kehidupannya berubah drastis. Dia tampak kesulitan mengendalikan dirinya dan berusaha mencari jalan keluar.

Dalam salah satu adegan, Peter mendatangi Bruce Banner untuk meminta bantuan. Bruce diketahui telah mengembangkan teknologi yang mampu menekan mutasi DNA Hulk agar tetap terkendali.

Bruce kemudian memperlihatkan perangkat tersebut kepada Peter sambil berkelakar agar Spider-Man segera menjauh apabila melihatnya tanpa alat tersebut. Momen itu berubah menegangkan ketika Bruce mendadak bertransformasi menjadi Hulk.

Kemunculan Hulk menjadi salah satu kejutan utama dalam trailer sekaligus menandai reuni dua karakter ikonik Marvel di film solo keempat Spider-Man dalam MCU.

Film ini disutradarai Destin Daniel Cretton dengan skenario yang ditulis Chris McKenna dan Erik Sommers. Ceritanya melanjutkan konsekuensi dari peristiwa sebelumnya ketika identitas Peter Parker terhapus dari ingatan seluruh dunia.

Meski tak lagi dikenali masyarakat, Peter tetap menjalankan perannya sebagai Spider-Man. Di sisi lain, ia harus menghadapi kenyataan bahwa sahabat dan orang-orang terdekat telah melanjutkan kehidupan mereka tanpa mengenalnya.

Kondisi tersebut membuat Peter memikul tekanan emosional yang semakin berat. Perubahan dalam dirinya diperkirakan menjadi salah satu konflik utama yang akan dihadapi sepanjang film.