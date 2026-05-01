PetFest 2026 Hadir Lebih Besar, Libatkan 200 Brand Industri Pet

jpnn.com, TANGSEL - PetFest Indonesia kembali digelar pada 2026 dengan skala yang lebih besar dan pendekatan berbasis pengalaman untuk mendorong pertumbuhan industri hewan peliharaan.

Ajang ini berlangsung pada 1–3 Mei 2026 di Hall 8–10 ICE BSD City, Tangerang, dengan mengusung tema “Petropolis – The City Where Pets Belong”.

Diselenggarakan oleh ICE Creative Events bersama USS, PetFest 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga platform bisnis yang mempertemukan pelaku industri dengan konsumen melalui berbagai aktivitas interaktif dan edukatif.

Konsep “Petropolis” dihadirkan sebagai kota imajinatif yang dirancang khusus bagi hewan peliharaan dan pemiliknya. Pengunjung dapat menjelajahi berbagai zona tematik, mulai dari area interaktif, edukasi, hingga ruang bermain yang ramah keluarga.

Penyelenggara menargetkan peningkatan jumlah pengunjung setelah pada 2025 berhasil menarik lebih dari 38.000 orang.

Tahun ini, lebih dari 200 brand dari berbagai kategori industri pet turut berpartisipasi, mulai dari makanan, aksesori, hingga layanan kesehatan hewan.

Beragam kegiatan disiapkan untuk mendukung interaksi dan transaksi, seperti pameran produk, kompetisi hewan, program adopsi, hingga area pengalaman yang memungkinkan pengunjung berinteraksi langsung dengan berbagai jenis hewan.

Experience Area menjadi salah satu daya tarik utama dengan konsep petting zoo dan safari garden yang lebih luas dan edukatif.