JPNN.com - Nasional - Humaniora

Peti Pendingin Jenazah Bantuan Polda Riau Tiba di Agam, Adrinaldi Ucap Syukur

Sabtu, 06 Desember 2025 – 11:52 WIB
Peti Pendingin Jenazah Bantuan Polda Riau Tiba di Agam, Adrinaldi Ucap Syukur
Peti pendingin jenazah bantuan dari Polda Riau tiba di RSUD Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Foto: source for JPNN.

jpnn.com, AGAM - Kabupaten Agam, Sumatera Barat, sempat mengalami kekurangan fasilitas penyimpanan jenazah pascabencana yang menelan banyak korban.

Keterbatasan kapasitas kamar jenazah membuat proses penanganan dan identifikasi mayat terhambat.

Menyikapi kondisi tersebut, Polda Riau mengirimkan bantuan satu unit peti pendingin jenazah (cool storage) untuk membantu RSUD Lubuk Basung.

Bantuan tiba pada Sabtu (6/12/2025) pagi dan diserahkan secara simbolis oleh Wakapolda Riau Brigjen Adrianto Jossy Kusumo kepada pihak rumah sakit.

“Bantuan ini adalah bentuk dukungan penuh Polda Riau untuk mem-backup penanganan bencana di Sumatra Barat, khususnya Kabupaten Agam yang terdampak paling parah,” kata Brigjen Jossy.

Kabid Dokkes Polda Riau yang juga Kasatgas DVI Posko Ante Mortem Kombes Wahono Edi menjelaskan banyaknya korban membuat fasilitas penyimpanan jenazah di Agam kewalahan.

Cool storage menjadi kebutuhan mendesak agar proses identifikasi berjalan lancar.

“Dengan korban begitu banyak dan kamar jenazah terbatas, kami harus memanage penempatan jenazah agar proses identifikasi tetap berjalan baik,” ujar Kombes Wahono.

Asisten II Sekda Kabupaten Agam Adrinaldi menyampaikan rasa syukur karena peti pendingin jenazah bantuan dari Polda Riau tiba di saat yang sangat dibutuhkan

