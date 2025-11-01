Petinggi Shell Minta Maaf kepada Masyarakat soal BBM

Sabtu, 01 November 2025 – 06:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan hingga saat ini belum mencapai kesepakatan komersial untuk pasokan base fuel dengan Pertamina Patra Niaga.

Adapun base fuel adalah bahan bakar minyak (BBM) yang masih murni. Artinya belum ditambah zat aditif atau perwarna.

“Saat ini belum mencapai kesepakatan business to business terkait aspek komersial untuk pasokan base fuel dari Pertamina Patra Niaga,” ujar Ingrid dikutip Sabtu (1/10).

Kendati demikian, lembahasan antarbisnis terkait pasokan impor base fuel atau bahan bakar murni masih terus berlanjut.

Shell pun terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan pemangku kepentingan agar produk BBM jenis bensin tersedia kembali di jaringan SPBU Shell, sesuai dengan standar keselamatan operasional, prosedur, dan pedoman pengadaan BBM Shell.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ucapnya.

Saat ini, jaringan SPBU Shell tetap melayani para pelanggan dengan produk BBM Shell V-Power Diesel serta produk dan layanan lainnya, termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.

Sedangkan, produk BBM di SPBU Shell jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ masih belum tersedia.