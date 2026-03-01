Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Petir Agrinas

Oleh: Dahlan Iskan

Minggu, 01 Maret 2026 – 08:23 WIB
Petir Agrinas - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - SAYA dikirimi satu lembar diagram. Sifatnya rahasia. "Tolong jangan share ke siapa pun," ujar pengirimnya.

Pengirimnya: petir.

Petir AgrinasIlustrasi Joao Angelo de Sousa Mota dan misi besarnya untuk Koperasi Desa Merah Putih.--

Baca Juga:

Bukan petir. Ia ialah Joao Angelo de Sousa Mota –dirut PT Agrinas Pangan Nusantara yang mulai hari ini saya beri gelar Sang Petir.

Saya segera membaca diagram yang dikirim tanpa narasi satu kalimat pun itu. Dengan bentuknya yang hanya diagram, saya justru lebih paham isinya.

Memang itu data mati, tetapi lebih jujur –tidak ada bumbu provokasinya. Data mati tapi penuh kehidupan di dalamnya.

Baca Juga:

Sebagian diagram itu, sehari kemudian, ternyata ia ungkapkan dalam wawancara eksklusif dengan Uni Lubis di IDN Times.

Uni adalah wartawan senior yang meski sudah jadi bos tetapi tetap aktif melakukan wawancara sendiri.

Ini proyek besar. Pekerjaan besar. Kalau ini sukses, memang akan jadi petir beneran: petir menghidupkan ekonomi di desa. Kalau gagal?

