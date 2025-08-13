Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Petir Joao

Oleh: Dahlan Iskan

Rabu, 13 Agustus 2025 – 07:40 WIB
Petir Joao - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Petir di musim kemarau. Itulah petir yang dibuat Joao Angelo De Sousa Mota. Anda sudah tahu: Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara itu tiba-tiba meletakkan jabatan.

Alasan Joao-lah yang seperti petir: Direksi PT Danantara dianggap terlalu lambat, berbelit, birokratis, dan segala macam mirip itu.

Sudah enam bulan Joao menunggu keputusan Danantara. Sudah tiga studi kelayakan dimajukan. Tidak ada keputusan.

Joao tegas: mengundurkan diri. Terhitung hari itu juga: 11 Agustus 2025.

Tanpa putusan Danantara, direksi PT Agrinas Pangan memang tidak bisa bergerak.

Danantara adalah induk perusahaan semua BUMN. PT Agrinas Pangan adalah anak perusahaan baru Danantara. Nama lamanya: PT Yodya Karya, bergerak di bidang konsultan teknik.

"Apakah sikap tegas Anda itu karena Anda lebih banyak dididik di Barat?" tanya saya padanya kemarin petang.

"Saya selalu diajar orang tua agar setiap sikap harus menggambarkan iman. Melayani sesama sebagai bentuk kasih Tuhan yang hidup," jawabnya.

Itulah petir yang dibuat Joao Angelo De Sousa Mota. Anda sudah tahu: Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara itu tiba-tiba meletakkan jabatan.

