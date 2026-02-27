Petir Ngambek

jpnn.com - SIAPA yang bilang mengambek itu tidak penting? Mengambek itu childish? Tidak dewasa? Tidak profesional?

Joao Mota sudah membuktikan: mengambek adalah senjata yang ampuh. Nama lengkapnya Joao Angelo de Sousa Mota.

Joao Angelo de Sousa Mota

Terbukti, setelah sukses menggunakan senjata ‘ngambeknya itu, Joao mendapat apa pun yang ia inginkan, bahkan yang tidak ia inginkan.

Tentu tidak semua cara mengambek bisa berhasil. Istri saya pernah mengambek tidak mau makan. Saya pura-pura tidak tahu kalau dia mengambek. Akhirnya dia malu-malu makan sendiri.

Joao termasuk orang yang pintar: mengambeknya lewat media. Alasan mengambeknya pun melankolis: ia mengaku sejak kecil diajari moral yang tinggi di agamanya. Harus memegang amanah. Juga harus menjadi orang yang penuh tanggung jawab.

Timor Timur, tempat Joao lahir dan dibesarkan, memang daerah yang amat agamis –ibarat Aceh untuk Islam. Di daerah itu ia saling kenal dengan Prabowo Subianto –saat anggota Kopassus itu bertugas di sana. Lalu bersahabat.

Setelah Timor Timur merdeka menjadi Timor Leste, Joao menjadi pengusaha di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur. Ia bergerak di bidang pertanian. Ia memiliki lahan luas yang ditanami banyak jenis hasil bumi.