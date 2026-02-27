Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Petir Ngambek

Oleh: Dahlan Iskan

Jumat, 27 Februari 2026 – 07:23 WIB
Petir Ngambek - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - SIAPA yang bilang mengambek itu tidak penting? Mengambek itu childish? Tidak dewasa? Tidak profesional?

Joao Mota sudah membuktikan: mengambek adalah senjata yang ampuh. Nama lengkapnya Joao Angelo de Sousa Mota.

Petir Ngambekdr Joao Angelo De Sousa Mota --

Baca Juga:

Terbukti, setelah sukses menggunakan senjata ‘ngambeknya itu, Joao mendapat apa pun yang ia inginkan, bahkan yang tidak ia inginkan.

Tentu tidak semua cara mengambek bisa berhasil. Istri saya pernah mengambek tidak mau makan. Saya pura-pura tidak tahu kalau dia mengambek. Akhirnya dia malu-malu makan sendiri.

Joao termasuk orang yang pintar: mengambeknya lewat media. Alasan mengambeknya pun melankolis: ia mengaku sejak kecil diajari moral yang tinggi di agamanya. Harus memegang amanah. Juga harus menjadi orang yang penuh tanggung jawab.

Baca Juga:

Timor Timur, tempat Joao lahir dan dibesarkan, memang daerah yang amat agamis –ibarat Aceh untuk Islam. Di daerah itu ia saling kenal dengan Prabowo Subianto –saat anggota Kopassus itu bertugas di sana. Lalu bersahabat.

Setelah Timor Timur merdeka menjadi Timor Leste, Joao menjadi pengusaha di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur. Ia bergerak di bidang pertanian. Ia memiliki lahan luas yang ditanami banyak jenis hasil bumi.

Ketika Prabowo terpilih menjadi presiden, Joao mendapat jabatan direktur utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Perusahaan itu asalnya BUMN Karya, PT Yodya Karya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Petir Ngambek  Agrinas Pangan Nusantara  koperasi desa merah putih  Danantara  Prabowo Subianto  Joao Angelo  BUMN  impor  Pikap  India  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp