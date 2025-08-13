Petrokimia Gresik Beri Pelatihan Kegawatdaruratan dan Cek Kesehatan Gratis untuk Nelayan

jpnn.com, GRESIK - Petrokimia Gresik melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 'Nelayanku Sehat' berupaya meningkatkan kesejahteraan ratusan keluarga nelayan di Kelurahan Lumpur, Gresik, Jawa Timur.

Program tersebut direalisasikan beberapa waktu lalu dengan pemberian pengetahuan tanggap darurat dan basic life support serta pemeriksaan kesehatan gratis untuk para nelayan yang ada di sekitar perusahaan.

Petrokimia Gresik, tenaga medis RS Grha Husada, dan perwakilan lima kelompok nelayan Kelurahan Lumpur usai pelaksanaan program TJSL “Nelayanku Sehat” di Gresik. Foto: Dokumentasi Petrokimia Gresik

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menyampaikan keselamatan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar agar setiap kepala keluarga nelayan bisa bekerja optimal.

Hal ini mengingat risiko nelayan saat melaut tidak bisa diremehkan.

"Jangankan pergi melaut, untuk kegiatan ringan saja kita sudah pasti kesulitan jika dalam kondisi sakit. Melalui program ini, kami berharap para nelayan bisa melaut dengan optimal, hasil melimpah, dan pulang dengan selamat untuk kesejahteraan anggota," kata Daconi dalam keterangannya, Rabu (13/8).

'Nelayanku Sehat' ini diikuti sekitar 100 nelayan yang tergabung dalam lima kelompok nelayan di Kelurahan Lumpur, yaitu Bale Pasusukan, Bale Purbo, Bale Wonorejo, Bale Cilik, dan Bale Gede.