Petrokimia Gresik Gandeng 61 Ribu Petani Wujudkan Swasembada Pangan Lewat Agrosolution

jpnn.com, JAKARTA - PT Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia bersama lebih dari 61 ribu petani atau juga dikenal dengan 'Pahlawan Pangan' mewujudkan swasembada pangan nasional melalui program Agrosolution 2025.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob mengatakan program menyasar beragam komoditas ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Nah, di momen peringatan Hari Pahlawan, Petrokimia Gresik senantiasa mendukung pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penyaluran pupuk bersubsidi tiap tahunnya.

Selain itu, Petrokimia Gresik juga menjalankan program Agrosolution yang selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

"Pahlawan saat ini memiliki arti yang luas. Petani merupakan salah satu pahlawan yang juga menjaga kedaulatan bangsa melalui ketahanan pangan. Petrokimia Gresik akan setia bersama petani mewujudkan kemandirian bangsa melalui sektor pertanian. Salah satunya melalui program Agrosolution," kata Daconi dalam keterangan resminya, Rabu (12/11).

Untuk tahun 2025 (periode Januari-Oktober), Petrokimia Gresik bersama 61.112 petani meningkatkan produktivitas pertanian dalam program Agrosolution.

Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan realisasi program Agrosolution tahun 2024 yang melibatkan sebanyak 60.558 petani.