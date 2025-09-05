Petrokimia Gresik Gelar Lomba Kentang Raksasa di Dieng Raya, Dorong Swasembada Pangan

jpnn.com, BANJARNEGARA - Petrokimia Gresik melalui program 'Pestani Dieng Raya' menggelar lomba kentang raksasa di Desa Kasimpar, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (3/9.)

Kegiatan yang dilaksanakan perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia itu sebagai upaya untuk mendukung budidaya kentang produktif dan berkualitas.

Lomba yang digelar tepat di momen Hari Pelanggan Nasional ini diikuti oleh 175 petani dari wilayah Dieng Raya.

Komisaris Utama Petrokimia Gresik Suhardi Alius yang hadir dalam awarding menyampaikan ratusan peserta lomba telah dibekali pengetahuan teknis mencakup budidaya sesuai Good Agriculture Practice (GAP) dengan mengaplikasikan produk-produk unggulan Petrokimia Gresik.

Petrokimia Gresik juga melakukan monitoring dan diskusi selama lomba berlangsung untuk mendorong peserta lebih kreatif dan inovatif.

"Kami berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat menarik minat petani khususnya generasi muda untuk terjun di sektor pertanian dan menjadi tumpuan awal menuju pertanian berkelanjutan di Indonesia," ujar Suhardi Alius dalam keterangannya, Jumat (5/9).

Dia juga menyampaikan lomba ini menegaskan Provinsi Jawa Tengah sebagai sentra produksi kentang yang memiliki andil kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan kentang nasional.

Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik Adityo Wibowo dalam sambutannya menyampaikan lomba ini menjadi stimulus bagi petani untuk mengoptimalkan teknologi budidaya kentang sehingga menghasilkan kentang dengan kualitas dan produktivitas yang tinggi.