Petualangan Robert Langdon Berlanjut Lewat Novel The Secret of Secrets

Senin, 08 Desember 2025 – 21:13 WIB
Petualangan Robert Langdon Berlanjut Lewat Novel The Secret of Secrets - JPNN.COM
Mizan Pustaka hadirkan terjemahan novel baru Dan Brown yang membawa Robert Langdon pada misteri terbesar. Foto: Mizan

jpnn.com, JAKARTA - Mizan Pustaka mengumumkan perilisan novel terbaru Dan Brown berjudul The Secret of Secrets, yang akan hadir dalam versi terjemahan bahasa Indonesia.

Novel keenam dalam seri Robert Langdon ini diterbitkan secara global pada 9 September 2025 dan menjadi salah satu rilisan paling dinantikan setelah delapan tahun sejak Origin (2017).

Karya terbaru Dan Brown ini disebut para kritikus sebagai novel paling ambisius dalam kariernya.

Baca Juga:

The Secret of Secrets menghadirkan eksplorasi simbol kuno, ritual tersembunyi, dan rahasia besar yang dikabarkan mampu mengubah pemahaman manusia tentang sejarah, sains, dan eksistensi.

Sebagaimana ciri khas Dan Brown, novel ini menawarkan rangkaian teka-teki intelektual, riset sejarah dan sains yang mendalam, serta konspirasi global yang berpacu dengan waktu.

Setiap elemen cerita dirancang untuk membangun ketegangan hingga halaman terakhir.

Baca Juga:

Dalam novel ini, Robert Langdon terlibat dalam penyelidikan besar menyusul ditemukannya sebuah naskah kontroversial yang diyakini menyimpan formula kuno yang selama ini dianggap mitos.

Kemunculan naskah itu memicu perburuan internasional yang melibatkan ilmuwan, organisasi rahasia, dan lembaga berpengaruh dunia.

Mizan Pustaka hadirkan terjemahan novel baru Dan Brown yang membawa Robert Langdon pada misteri terbesar.

