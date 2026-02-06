Petugas Damkar Kini Punya Robot Pemadam Kebakaran Tanpa Awak, Canggih

jpnn.com, KOREA SELATAN - Hyundai Motor Group menyerahkan empat Robot Pemadam Kebakaran Tanpa Awak yang dirancang untuk beroperasi di lingkungan berisiko tinggi ke Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korea Selatan.

Penyerahan donasi robot pemadam kebakaran itu dilakukan di National 119 Rescue Headquarters, Namyangju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, pada Selasa (24/2).

Executive Chair Hyundai Motor Group, Euisun Chung mengatakan pihaknya mengembangkan robot pemadam kebakaran tanpa awak itu sebagai bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat.

“Para petugas pemadam kebakaran yang bergegas menghadapi bahaya tanpa ragu untuk menyelamatkan nyawa mengingatkan kita pada nilai-nilai yang harus dijunjung masyarakat. Robot yang kami donasikan ini merupakan perwujudan teknologi inti Hyundai Motor Group yang menghadirkan bentuk mobilitas baru,” ujar Euisun Chung dalam siaran persnya, Kamis (26/2).

Dia berharap robot ini bisa dipercaya untuk memasuki lokasi berbahaya demi membantu menjaga keselamatan petugas pemadam kebakaran.

"Saat Rumah Sakit Pemadam Kebakaran Nasional Korea Selatan mulai beroperasi pada Juni mendatang, kami juga akan mendukung penyembuhan petugas pemadam kebakaran melalui donasi kendaraan dan peralatan rehabilitasi," tuturnya.

Hyundai Motor Group akan terus menyediakan teknologi dan dukungan yang dibutuhkan agar petugas pemadam kebakaran dapat menjalankan misinya di lingkungan yang lebih aman.

Sementara itu, Acting Commissioner Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korea Selatan, Seung-ryong Kim mengungkapkan inisiatif ini menjadi langkah awal dari pergeseran paradigma yang akan mendefinisikan ulang respons bencana.

"Kami akan terus aktif menghadirkan teknologi canggih di lapangan melalui kolaborasi inovatif dengan sektor swasta, termasuk Hyundai Motor Group sebagai pemimpin mobilitas global,” ujar Seung-ryong Kim.