Petugas Dishub Kota Semarang Dapat Sanksi SP1 Gegara Kedapatan Main Game Online

jpnn.com, SEMARANG - Seorang petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang kedapatan bermain game online saat bertugas di pos pemantauan truk kawasan BSB City, Kecamatan Mijen.

Aksi itu viral setelah fotonya beredar di media sosial, memperlihatkan dua petugas berseragam Dishub, satu duduk bermain game online, satu lainnya berdiri sambil memegang ponsel.

Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban Dishub Kota Semarang Dody Febriyanto menyebut telah memanggil dan memeriksa petugas yang bersangkutan.

“Sudah kami cek dan konfirmasi ke yang bersangkutan. Dia mengakui memang sedang memegang HP setelah salat magrib, sekitar pukul 18.15. Katanya waktu itu sedang istirahat,” ujar Dody, Rabu (8/10).

Meski demikian, Dody menyatakan bahwa perilaku tersebut tetap dianggap tidak pantas dilakukan di area kerja. Akhirnya, pihaknya menjatuhkan sanksi tegas.

“Yang bersangkutan kami tarik jadi staf. Kami beri teguran dan surat peringatan (SP) satu agar tidak mengulangi lagi,” katanya.

Dody menjelaskan saat kejadian ada dua petugas berjaga di pos tersebut. Namun hanya satu yang tampak jelas dalam foto sedang bermain game online.

“Yang satunya kami tanya juga, apakah ikut mainan HP. Dia bilang tidak. Kebetulan dua-duanya memang sedang pegang HP, tetapi yang tampak mencolok itu yang main game,” ujarnya.