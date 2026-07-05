Petugas Gabungan Gerak Cepat Padamkam Karhutla di Muara Enim, Cegah Kobaran Api Meluas

jpnn.com - PALEMBANG - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel).

Api membakar lahan seluas sekitar satu hektare di Desa Gumai, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumsel.

Petugas gabungan bergerak cepat melakukan pemadaman untuk mencegah kobaran api meluas.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengungkapkan bahwa proses pemadaman dilakukan oleh personel Manggala Agni Daops Sumatera XVI/Lahat bersama BPBD Kabupaten Muara Enim.

"Pada hari pertama penanganan, tim berhasil memadamkan sekitar 0,25 hektare dari lahan yang terbakar," ungkap Ferdian, Minggu (5/7).

Vegetasi yang terbakar didominasi semak belukar di atas lahan gambut tipis dengan kedalaman sekitar 80 sentimeter.

Oleh karena itu, proses pemadaman membutuhkan penanganan ekstra untuk memastikan api benar-benar padam hingga ke lapisan bawah tanah.

"Tim masih terus melakukan pemadaman darat karena di lokasi masih ditemukan sisa-sisa asap tipis yang berpotensi memicu kebakaran kembali apabila tidak ditangani secara menyeluruh," ujar Ferdian.