Petugas Lapas Jelekong Gagalkan Penyelundupan Narkoba Disembunyikan di Vagina

jpnn.com, BANDUNG - Upaya penyelundupan narkoba ke Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung atau Jelekong Bandung berhasil digagalkan petugas, Kamis (7/5/2026).

Seorang perempuan berinisial S diamankan setelah diduga menyelundupkan narkoba yang disembunyikan di alat kelaminnya untuk diserahkan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) berinisial A.

Kalapas Narkotika Kelas IIA Bandung Sopiana mengatakan peristiwa itu terungkap seusai S melakukan kunjungan terhadap A pada pukul 11.30 WIB.

"S mengunjungi A pukul 11.30 WIB, S ini menyelundupkan narkoba di alat kemaluannya (vagina). Usai menyerahkan narkoba, S langsung pergi keluar lapas. Saat A mau kembali ke kamar blok hunian, prosedurnya dilakukan pemeriksaan kembali oleh petugas jaga dan ditemukan paket narkoba," kata Sopian dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Dia menjelaskan petugas sebenarnya sudah melakukan pemeriksaan ketat sejak pengunjung memasuki area lapas.

Namun, keterbatasan alat membuat pemeriksaan pada bagian tertentu tidak dapat dilakukan secara maksimal.

"Kami melakukan pemeriksaan maksimal di pintu masuk P2U dan ruang pemeriksaan barang dan badan. Petugas yang jeli melihat gerak gerik S dan dilakukan pengamatan maksimal. Pemeriksaan dari mulai badan dan barang bawaan sudah dilakukan, tetapi untuk mengecek bagian alat kemaluan kami akui kami keterbatasan alat untuk mendeteksi hal tersebut," ungkapnya.

"Namun, bukan berarti petugas Lapas lengah dan terkecoh," sambungnya.