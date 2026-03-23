Petugas Mulai Sterilisasi Ruas Tol Cipali Jelang Penerapan One Way

jpnn.com, JAKARTA - Pengelola jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) bersama kepolisian mulai melakukan pembersihan jalur (sterilisasi) menyusul akan diterapkannya rekayasa lalu lintas one way di ruas Tol Cipali pada arus balik lebaran.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo menyampaikan sesuai arahan Korlantas Polri, rekayasa lalu lintas one way di KM 263 Ruas Tol Pejagan-Pemalang sampai dengan KM 70 Ruas Tol Jakarta-Cikampek akan diberlakukan pada Senin ini.

Sebagai langkah persiapan, petugas mulai melakukan pembersihan jalur (sterilisasi) pada pukul 14.00 WIB dengan jam pemberlakuan sesuai dengan diskresi kepolisian.

Dia menyampaikan pelaksanaan rekayasa lalu lintas one way di ruas Tol Cipali ini tetap bersifat situasional, menyesuaikan dengan diskresi pihak kepolisian di lapangan.

Sementara itu, berdasarkan data periode pukul 00.00 WIB hingga 13.00 WIB pada H+1 Lebaran ini, arus lalu lintas menuju Jakarta terpantau mengalami peningkatan signifikan dengan kondisi ramai lancar.

Tercatat sekitar 23 ribu kendaraan telah melintasi Cikopo menuju Jakarta, lebih tinggi 139 persen dibandingkan dengan periode yang sama di hari sebelumnya.

Sedangkan arus lalu lintas Tol Cipali menuju arah Cirebon terpantau melandai dengan jumlah sekitar 21 ribu kendaraan, atau lebih rendah 33 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Secara keseluruhan, total volume lalu lintas di ruas Tol Cipali siang ini meningkat sekitar 6 persen dibandingkan periode yang sama kemarin.