Internasional - Amerika

Petugas Tertembak di Insiden Jamuan Makan, Trump: Dia Ditembak dari Jarak Sangat Dekat

Minggu, 26 April 2026 – 12:00 WIB
Ilustrasi penembakan. (ANTARA/HO)

jpnn.com - WASHINGTON - Seorang petugas tertembak dalam insiden di jamuan makan malam "White House Correspondents" di Washington, Amerika Serikat, Sabtu (25/4) waktu setempat.

Meski terkena tembakan, petugas itu selamat karena memakai rompi antipeluru.

"Seorang petugas tertembak, tetapi selamat karena dia mengenakan rompi antipeluru yang sangat baik," kata Presiden AS Donald Trump dalam konferensi pers.

Trump mengatakan bahwa saat ini petugas tersebut dalam kondisi yang sangat baik.

"Dia ditembak dari jarak sangat dekat dengan senjata yang sangat kuat, dan rompi itu berfungsi. Saya baru saja berbicara dengannya, dan kondisinya sangat baik," katanya.

Insiden itu terjadi setelah Trump dan Ibu Negara Melania Trump dievakuasi dari acara tahunan di Washington Hilton akibat gangguan keamanan.

Trump mengatakan pelaku membawa beberapa senjata.

"Sepertinya dia tinggal di California, dan dia orang sakit, sangat sakit," ujarnya.

TAGS   Donald Trump  Penembakan  Amerika  petugas tertembak  Gedung Putih 
