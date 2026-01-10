Peugeot 408 MY2026: Fastback Futuristik dengan Teknologi Canggih

Sabtu, 10 Januari 2026 – 10:10 WIB

jpnn.com - Peugeot kembali memanaskan segmen crossover lewat peluncuran Peugeot 408 model year 2026.

Mengusung gaya fastback yang kian tegas, pembaruan bukan sekadar soal tampilan, melainkan juga lompatan efisiensi dan teknologi elektrifikasi.

Sorotan pertama langsung tertuju pada fascia depan. Peugeot resmi meninggalkan lampu LED “taring” tunggal dan menggantinya dengan desain three-claw yang kini menjadi identitas visualnya.

Kesan futuristik diperkuat lewat grille illuminated lengkap dengan logo Peugeot di depan dan tulisan di bagian belakang.

Aspek aerodinamika turut dibenahi. Bumper depan didesain ulang agar makin modern.

Pilihan warna baru Flare Green juga hadir sebagai statement berani bagi konsumen yang ingin tampil beda.

Di balik desain agresifnya, sektor dapur pacu justru menjadi fokus utama.

Varian Plug-in Hybrid kini memadukan mesin 1.6L dengan motor listrik 123 Hp menghasilkan total tenaga 237 Hp.