Peugeot Comeback! Pulsion Evo Siap Guncang Lagi Dunia Skuter 125cc

Rabu, 22 Oktober 2025 – 09:26 WIB

jpnn.com - Peugeot Motocycles akhirnya kembali ke arena skuter gambot dengan peluncuran Peugeot Pulsion Evo, skuter 125 cc bergaya Eropa yang siap menantang dominasi Jepang dan Italia.

Langkah tersebut bukan sekadar nostalgia. Bagi Peugeot, Pulsion Evo adalah simbol “comeback” di kelas yang dulu mereka tinggalkan.

Pulsion Evo juga akan menjadi pembuka rangkaian produk baru menjelang EICMA 2025 di Milan.

Diproduksi langsung di Beaulieu-Mandeure, Prancis, Pulsion Evo membawa DNA Peugeot yang khas: desain elegan, kenyamanan tinggi, dan teknologi praktis untuk mobilitas harian.

Peugeot mencoba memadukan kelincahan skuter kecil dengan stabilitas skuter besar — perpaduan yang ditujukan untuk pengguna urban yang ingin gesit di jalan, tetapi tetap tampil gaya.

Pulsion Evo mengusung mesin satu silinder 125 cc bertenaga 13,2 hp dan torsi 12 Nm, dengan top speed 115 km/jam.

Efisiensi bahan bakarnya juga bukan main — tangki 11,1 liter diklaim sanggup menempuh jarak hingga 440 km dalam satu kali isi.

Soal kenyamanan, Peugeot tampak serius. Skuter dibekali garpu depan 37 mm, shock ganda, serta rem cakram 260 mm dengan ABS.