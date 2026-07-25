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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Peugeot e-208: Hot Hatchback Listrik Pertama di Lini GTi, Harga Rp 700 Jutaan

Sabtu, 25 Juli 2026 – 07:27 WIB
Peugeot e-208: Hot Hatchback Listrik Pertama di Lini GTi, Harga Rp 700 Jutaan - JPNN.COM
Peugeot E-208 GTi. Foto: peugeot

jpnn.com - Peugeot membuka penjualan e-208 GTi 2026 di Inggris dan Prancis, sekaligus menandai babak baru bagi lini GTi.

Untuk pertama kalinya, emblem legendaris tersebut disematkan pada mobil listrik murni berbasis baterai.

Meski mengusung teknologi elektrifikasi, e-208 GTi tetap mempertahankan karakter khas GTi sebagai hatchback kompak yang mengedepankan performa.

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Motor listrik tunggalnya menghasilkan tenaga 281 dk dan torsi 345 Nm, cukup untuk melesat dari 0-100 kpj dalam 5,5 detik.

Sumber tenaganya berasal dari baterai 51 kWh yang mendukung pengisian cepat DC 100 kW.

Peugeot mengeklaim pengisian dari 20 hingga 80 persen dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit.

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Sementara itu, melalui wallbox AC 7,4 kW, pengisian penuh membutuhkan sekitar 4 jam 40 menit.

Dalam kondisi baterai penuh, mobil mampu menempuh jarak hingga 375 km berdasarkan standar WLTP saat menggunakan ban Hankook Ventus S1 Evo3.

Peugeot membuka penjualan e-208 GTi 2026 di Inggris dan Prancis, sekaligus menandai babak baru bagi lini GTi.

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TAGS   peugeot e-208  hot hatchback peugeot  Hatchback listrik  Peugeot 
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