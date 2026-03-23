Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pevita Pearce Nikmati Momen Lebaran Bareng Suami di Malaysia

Senin, 23 Maret 2026 – 04:31 WIB
Pasangan Pevita Pearce dan suami, Mizan Meer. Foto: Instagram/pevpearce

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Pevita Pearce merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah bersama sang suami, Mirzan Meer, di Malaysia.

Momen Lebaran tersebut dibagikan Pevita melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah sejumlah potret kebersamaan dengan keluarga sang suami di kampung halaman Mirzan.

Dalam unggahan itu, Pevita menandai lokasi di Penang, Malaysia, yang menjadi tempat perayaan Idulfitri tahun ini.

Salah satu foto yang dibagikan memperlihatkan momen usai pelaksanaan salat Id bersama keluarga besar Mirzan.

Suasana hangat dan kebersamaan tampak mewarnai perayaan tersebut.

Pevita dan Mirzan juga tampil serasi mengenakan busana bernuansa biru, menambah kesan harmonis dalam momen Lebaran bersama keluarga.

Dalam keterangan unggahannya, Pevita menyampaikan ucapan selamat Idulfitri kepada para pengikutnya di media sosial.

“Selamat Hari Raya Idulfitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali fitri, hati lebih ringan, dan langkah lebih baik. Selamat berketupat, bersoto, dan ber-euforia bersama orang-orang tersayang,” tulisnya, dikutip Sabtu (21/3).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pevita Pearce  Mirzan Meer  Lebaran  Idulfitri 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp