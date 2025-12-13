PGN Aliri Gas di Puri Bintaro dan Kucica pada Penghujung 2025

jpnn.com - PT Perusahaan Negara Tbk (PGN) melakukan penyaluran gas bumi perdana di Perumahan Puri Bintaro dan Kucica.

Dengan ini, subholding gas PT Pertamina tersebut sudah melakukan penyaluran energi bersih ke 118 cluster/area di wilayah Tangerang Selatan.

Group Head City Gas Project PT PGN Lebinner Sinaga menyampaikan, pihaknya akan terus memperluas jaringan gas (Jargas) di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi bersih masyarakat sesuai dengan slogan City Gas Project (CGP) PT PGN yakni “Jargas untuk rakyat”.

“Kami akan terus berusaha keras menyalurkan gas bumi kepada pelanggan rumah tangga hingga ke seluruh penjuru negeri sesuai dengan slogan kami, jargas untuk rakyat," kata Lebinner Sinaga dalam keterangannya, Sabtu (13/12).

"Selain itu, saat ini gas alam juga sudah dimanfaatkan oleh UMKM dan pelanggan komersial, hal tersebut akan meningkatkan efisiensi pemakaian energi sehingga bisa lebih dapat menggerakkan roda ekonomi bagi masyarakat," lanjutnya.

Lebiner juga memaparkan hingga kini total pipa gas PGN yang terkonstruksi sepanjang 2.698 km dan telah melayani lebih dari 814.000 rumah tangga di berbagai daerah di tanah Air.

Dia menyebutkan jargas PGN menghadirkan energi yang praktis, aman, tersedia 24 jam, dan ramah lingkungan, sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengurangan subsidi energi.

Selain di Tangerang Selatan, pekerjaan jargas PGN yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini juga sedang berlangsung di sejumlah kota antara lain, Surabaya, Gresik, Sleman, Dumai, Medan, Musi Banyuasin, Banyuasin, Batam, dan Cirebon.