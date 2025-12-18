PGN Batam Kembangkan Program CSR PELITA Tembesi

jpnn.com, BATAM - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui Offtake Stasiun Panaran Batam melaksanakan Program CSR PELITA Tembesi (Pemberdayaan Lingkungan Tangguh dan Asri Tembesi) di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam, Kepulauan Riau.

Program ini dirancang untuk menjawab tantangan lingkungan dan sosial secara terpadu melalui penguatan kapasitas masyarakat, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

Melalui Program PELITA Tembesi, PGN mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai inisiatif berbasis komunitas.

"Program Pelita ini bertujuan tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian dan ketahanan sosial warga secara berkelanjutan," ujar Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman.

Melalui program ini PGN mengidentifikasi permasalahan dalam praktik pertanian masyarakat, yaitu kondisi tanah yang memiliki pH rendah (bersifat asam).

Kondisi ini menyebabkan rendahnya kemampuan tanah dalam menyerap unsur hara, sehingga berdampak langsung pada penurunan produktivitas dan hasil panen.

Merespons tantangan tersebut, PGN melihat adanya potensi timbulan limbah cangkang gonggong yang cukup besar di wilayah Kelurahan Tembesi untuk dimanfaatkan sebagai solusi alternatif.

Limbah yang sebelumnya belum dikelola secara optimal ini kemudian diolah menjadi bubuk tinggi kalsium yang berfungsi sebagai penetral pH tanah.