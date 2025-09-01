Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PGN Bersama Young on Top Ajak Anak Muda di Medan Ciptakan Dampak Positif

Senin, 01 September 2025 – 03:13 WIB
Acara Muda Sukses Roadshow Medan 2025, yang digelar oleh Young on Top di Universitas HKBP Nommensen, Medan, pada Sabtu (30/8). Foto dok PGN

jpnn.com, MEDAN - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berperan aktif dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman, dalam acara Muda Sukses Roadshow Medan 2025, yang digelar Young on Top di Universitas HKBP Nommensen, Medan, pada Sabtu (30/8).

Acara ini terdiri dari tiga sesi diskusi panel yang membahas berbagai topik penting, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kepemimpinan, dan literasi keuangan.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 1.200 peserta yang mendaftar untuk mengikuti rangkaian diskusi.

Fajriyah mengungkapkan kontribusi generasi muda tidak selalu harus dimulai dengan tindakan besar, tetapi bisa berawal dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, yang pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi diri sendiri, komunitas, dan lingkungan sekitar.

“Dampak itu pada dasarnya memberikan nilai positif yang bisa dirasakan oleh semua pihak, oleh lingkungan, oleh masyarakat, bahkan oleh diri kita sendiri. Dampak ini juga kita tidak mesti berpikir seperti rocket sains, langkah kecil bisa jadi awal dari dampak besar,” ungkap Fajriyah.

Dalam konteks kepemimpinan, Fajriyah menekankan pentingnya refleksi diri. Anak muda harus mampu mengenali potensi, nilai, dan passion yang dimiliki, karena dari sana lahir komitmen untuk berkontribusi.

Dia menambahkan dampak kepemimpinan tidak harus selalu melibatkan pencapaian besar, tetapi juga hal-hal kecil yang bisa menjadi teladan, seperti kedisiplinan dan integritas.

Acara Muda Sukses Roadshow Medan 2025 juga merupakan rangkaian kerja sama antara PGN dan Young on Top yang telah dimulai sejak Mei 2025.

