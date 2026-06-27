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PGN Gelar Program Nikah Massal Gratis

Sabtu, 27 Juni 2026 – 03:27 WIB
PGN Gelar Program Nikah Massal Gratis - JPNN.COM
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menghadirkan Program Nikah Massal di Auditorium PGN, pada Jumat (26/6). Foto dok PGN

jpnn.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menghadirkan Program Nikah Massal bertajuk Awal Baru, Penuh EnergiBaik di Auditorium PGN, pada Jumat (26/6).

Kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 ini menjadi wujud kepedulian PGN dalam membantu masyarakat memenuhi salah satu kebutuhan dasar, yakni memperoleh kepastian hukum atas pernikahan yang sah secara hukum dan agama.

Program ini diikuti oleh sembilan pasangan dari wilayah Jakarta Pusat yang mayoritas berprofesi sebagai karyawan swasta dan pedagang.

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Sebanyak lima pasangan melangsungkan akad nikah secara langsung, sementara empat pasangan mengikuti prosesi simbolisasi dan melanjutkan tahapan sidang isbat nikah.

Masing-masing pasangan turut didampingi oleh keluarga sebagai bentuk dukungan terhadap momen penting tersebut.

Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, mengatakan pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam membangun keluarga sehingga legalitas pernikahan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi fondasi bagi terpenuhinya berbagai hak keluarga di masa depan.

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"Melalui Program Nikah Massal ini, kami ingin membantu pasangan memulai babak baru kehidupan dengan penuh harapan, kepastian hukum, dan keberkahan. Inilah wujud nyata komitmen PGN dalam menghadirkan #EnergiBaik yang memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat," kata Fajriyah.

Fajriyah menambahkan, keluarga merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kuat dan sejahtera.

PGN berupaya menghadirkan program yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi para penerima manfaat.

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TAGS   PGN  Perusahaan Gas Negara  Nikah Massal  pt pgn 
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